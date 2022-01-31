В Пермском крае льготники будут получать рецепты на лекарства не выходя из дома

В Прикамье в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией, изменили порядок выдачи льготных рецептов на лекарства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Теперь льготники, входящие в группы риска, будут получать рецепты на лекарство на дому. Для этого нужно позвонить в больницу и вызвать медика на дом. Во время звонка необходимо сообщить данные пациента и цель вызова – получение рецепта на лекарственные средства, предоставляемые по льготе. После этого на дом придет врач или фельдшер и выпишет рецепт, либо доставит уже готовый.

В краевом Минздраве отмечают, что для одиноких маломобильных граждан возможна доставка льготного рецепта в аптеку по согласованию с самим пациентом.

Тем жителям, которые имеют право на предоставление лекарств на льготных условиях, но не входят в группы риска, для получения рецептов потребуется посетить поликлинику. Но они не будут ждать приема вместе с другими пациентами.

В каждой поликлинике сейчас есть врачи и фельдшеры, которые специально выделены для выписки льготных рецептов. Чтобы записаться на прием к такому специалисту, необходимо позвонить в медицинскую организацию по месту прикрепления или пребывания пациента по телефонам, указанным на официальном сайте поликлиники.