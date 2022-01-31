В Югре осталось 502 свободные ковид-койки. Локдаун пока не рассматривается

В Югре на фоне быстрого роста количества больных "короной" "не рассматривают" возможность введения локдауна, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сравниваем четвёртую неделю января с третьей. Число заболевших за неделю выросло в 2,4 раза. В "ковидных" отделениях округа развернуты 1 тыс. 619 коек. На утро сегодняшнего дня заняты 1 тыс. 117, это на 58% больше, чем неделей ранее. В реанимациях лечатся 82 больных, что больше на 12%. За неделю отмечен максимальный рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные ковид-центры – эти подразделения работают в вечернее, ночное время, включая субботы и воскресенья", - написал сегодня в своём Telegram директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Замглавы окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила Накануне.RU, что локдаун как мера противодействия "короне" не рассматривается.

Напомним, 30 января ХМАО стал четвёртым субъектом страны по количеству новых больных коронавирусом (инфекция подтвердилась у 2 тыс. 954 жителей). Больше – только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.