Андрей Травников поставил задачи по совершенствованию системы МФЦ в Новосибирской области

В Новосибирской области внедряют новые подходы к стандартам обслуживания заявителей. Задача - повысить скорость и качество оказываемых услуг. В 2021 году на территории Новосибирской области деятельность по предоставлению государственных, муниципальных и иных услуг осуществляют 42 стационарных филиала МФЦ, восемь мобильных офисов, 52 территориальных обособленных структурных подразделений. Также организована работа 16 специализированных окон "МФЦ для бизнеса", в которых предоставляются услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников отметил: "Мы привыкли к этому удобному формату, который помогает экономить массу времени. Но нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ и по-прежнему оставалась комфортной для граждан".

Программу развития МФЦ на пять лет представил министр экономического развития региона Лев Решетников. На базе МФЦ сегодня организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуги, сообщил министр. За прошедший год в МФЦ обратились более трех миллионов получателей услуг - 3,3 млн. Это на 800 тысяч больше, чем в 2020-м году. Постоянно появляются новые задачи, например, с 16 ноября 2021 года на базе филиалов МФЦ организовано предоставление услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации. Всего было выдано 62,3 тысячи сертификатов о вакцинации. С октября 2021 года в трех филиалах МФЦ (Новосибирск "Зыряновский"; Бердск и Искитим) запустили в эксплуатацию программно-технический комплекс "Криптобиокабина" - это цифровое решение для оформления биометрического заграничного паспорта сроком на десять лет без помощи профильного сотрудника МВД.

"Мы начинаем системно, планомерно решать задачи по развитию сети. И самая главная задача - это формирование стабильного кадрового состава с высоким уровнем компетенций", - сообщил Лев Решетников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, основные направления развития программы - формирование единого фронт-офиса и центров защиты заявителей; обновление материально-технической базы; внедрение единого для всех субъектов РФ фирменного стиля; реализация проектов по цифровизации и новые подходы и стандарты в обслуживании. В частности, будет увеличено время работа филиала МФЦ Новосибирск "Зыряновский", который сегодня является одним из самых востребованных и посещаемых в регионе. Новый режим работы - понедельник-суббота с 8 до 20 - позволит увеличить его пропускную способность.

К 2025 году в регионе намерены завершить формирование центра защиты прав на базе МФЦ: центры будут заниматься урегулированием споров при получении услуг, вести претензионную работу в отношении ведомств, взаимодействовать с прокуратурой, судебными и контрольно-надзорными органами, будет создан институт уполномоченного по правам заявителей.

В течение 2021 года продолжалась работа по созданию комфортных условий для населения при получении услуг в многофункциональных центрах. Так, во втором полугодии 2021 года в новые здания перемещены филиалы МФЦ Каргатского и Коченевского районов. В помещениях филиалов комфортные залы ожидания, которые оснащены современным оборудованием, созданы все условия для посещения МФЦ гражданами с ограниченными возможностями (имеется пандус, расширенная входная группа, санитарная комната). Проведены ремонтные работы помещений филиала МФЦ города Обь (сектора информирования и ожидания, рабочих мест и модернизация системы кондиционирования). В 2022 году будет проведен ремонт в филиале МФЦ Татарского района и в филиале Новосибирска "Площадь Труда"; в 2023 году запланирован ремонт в Карасукском и Купинском филиалах; в 2024 - обновление филиалов МФЦ в Мошковском и Чановском районах, в 2025 - в Купинском, Маслянинском и Барабинском.

Среди задач по цифровизации на 2022 год - совершенствование системы голосового обслуживания в контакт-центре. Голосовой помощник "Николай" сегодня консультирует жителей региона по 31 направлению. Среди новых навыков "Николая" в этом году - предварительная запись, идентификация заявителя и расширения круга тем, по которым робот может провести консультацию. Одно из новшеств, которые ожидают пользователей МФЦ в этом году - отображение графика загруженности филиалов МФЦ в реальном времени в приложении 2ГИС.