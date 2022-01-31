Пострадавшую от взрыва в Реже пенсионерку на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга

67-летнюю пенсионерку, пострадавшую накануне от взрыва снаряда военных времен, после операции доставили в Свердловскую областную клиническую больницу №1 в Екатеринбурге. Для этого специалистам пришлось использовать вертолет, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

"29 января женщину 1954 г.р., которая была прооперирована, в тяжёлом состоянии вертолётом центра медицины катастроф доставили в СОКБ №1. Остальные пациенты стабильные, получают лечение: один в хирургическом отделении, двое - в травматологическом отделении", - рассказал Шестаков.

Напомним, что на прошлой неделе на заводе под Екатеринбургом в результате детонации снаряда времен войны погиб один рабочий. Еще шесть пострадавших были доставлены в режевскую больницу: одна прооперирована, трое госпитализированы с множественными ранениями, двое после осмотра отправлены домой.

Специалисты успели вывезти найденный снаряд на предприятие по утилизации. Там он и сдетонировал сразу после выгрузки из спецавтомобиля. В ГУ МВД по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что происшествие относится к компетенции Следственного комитета. В региональном СК от комментариев все еще отказываются.