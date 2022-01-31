Депутат предложила полностью запретить педофилам доступ в интернет

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия") предложила продолжить практику ужесточения ограничений и наказаний для педофилов. Так, по ее мнению, педофилам должен быть полностью запрещен доступ в интернет.

"Доступ к интернету – это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет", - сказала Кузнецова в эфире RT. Она не сказала, идет ли речь о заключенных или о людях, отбывших наказание (и как контролировать последних).

В пятницу президент России подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов. Между тем, ряд парламентариев выступает за пожизненное наказание или химическую кастрацию педофилов впервые совершивших преступление. Также несколько депутатов Госдумы предлагали поправки, возвращающие смертную казнь для педофилов.