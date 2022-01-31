В странах Африки ковид перенесли 80% населения

Иммунолог из Малави Кондвани Джамбо получил важный результат об иммунитете к ковиду. По данным его исследования, около 80% жителей страны перенесли инфекцию, сообщает NPR.org.

В прошлом году Джамбо попытался определить, сколько людей в его стране были инфицированы коронавирусом за все время, предполагая, что это число будет выше официальных цифр. Он обратился к хранилищу образцов крови в Национальном банке крови, и результаты его ошеломили: 80% малавийцев перенесли ковид, не заметив его. То есть с высокой вероятностью ковид уже можно считать эндемической болезнью, которая не представляет большой опасности.

"Мы бы ни за что не догадались, что это так сильно распространилась", - сказал Джамбо.

Возможно, это связано с тем, что население Малави очень молодое - средний возраст населения всего около 18 лет (в Европе - 43).

По его словам, аналогичные исследования были проведены в других африканских странах, включая Кению, Мадагаскар и Южную Африку. Везде результаты были точно такие же. Но в Южной Африке, в отличие от остальных стран, было тяжелее, так как там население намного старше.