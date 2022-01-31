Бензин в России стал вторым по дешевизне в странах Европы

Бензин в России стал вторым по дешевизне в странах Европы в абсолютных цифрах. В среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Самый дешевый бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы зафиксирован в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 там стоит 35,7 рубля.

На третьем месте - Белоруссия, где литр бензина стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин продается в Нидерландах. В перерасчете на российскую валюту литр стоит 169,1 рубля. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция: во все этих странах бензин стоит дороже 150 рублей.

В декабре в Кремле отреагировали на резкий рост цен на бензин в некоторых регионах. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, динамика на повышение цен действительно есть, и это предмет пристального внимания правительства.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке взлетели цены на автомобильное топливо. По данным местных СМИ, за месяц топливо в регионе выросло на 10 рублей.