Жителя Южного Урала будут судить за порчу имущества на набережной

19-летнего жителя Нязепетровска будут судить за порчу имущества на городской набережной. Мужчину обвиняют в вандализме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью 11 ноября пьяный мужчина на набережной умышленно нанес множество ударов ногами по двум светильникам светодиодной системы уличного освещения, в результате чего разбил и привел их в негодность.

Ущерб составил 50 тыс. рублей. В рамках дела подан иск о взыскании ущерба.