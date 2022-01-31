31 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Жителя Южного Урала будут судить за порчу имущества на набережной

19-летнего жителя Нязепетровска будут судить за порчу имущества на городской набережной. Мужчину обвиняют в вандализме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью 11 ноября пьяный мужчина на набережной умышленно нанес множество ударов ногами по двум светильникам светодиодной системы уличного освещения, в результате чего разбил и привел их в негодность.

Ущерб составил 50 тыс. рублей. В рамках дела подан иск о взыскании ущерба.

Теги: набережная, вандализм, суд,



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