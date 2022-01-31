СМИ: В МВД недовольны качеством российских компьютерных процессоров

Руководство МВД недовольно качеством отечественных процессоров "Эльбрус 8С", об этом говорится в письме замминистра внутренних дел Виталия Шулики в правительство. По его словам, серверы на этом виде процессоров не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, "что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов". Шулика предлагает провести тестирование производительности процессоров при работе с отечественным системным софтом, пишет "Коммерсант".

По данным издания, недовольных отечественными процессорами хватает. Так, в декабре Минцифры проводило по этому поводу встречу с участием "Ростелекома", департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, ВТБ, "Росатома", "Ростеха", АК АЛРОСА, "Сбера" и "Почты России".

В декабре прошлого года АО МЦСТ получило от Минпромторга 7,1 млрд руб. на разработку процессора "Эльбрус 32С" для оборонных целей.

Представитель производителя сообщил, что о проблемах, обозначенных МВД, известно, их планируется решить с помощью обновления ОС.