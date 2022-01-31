Епархия: Церковь рассмотрит вопрос о подлинности "екатеринбургских останков" весной

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви рассмотрит вопрос о признании подлинности повторно исследованных "екатеринбургских останков" весной этого года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Там отметили, что вопрос о признании останков мощами не относится к компетенции епархии, к тому же пока что у общественности есть только мнение следственного комитета.

Напомним, что экспертизы подтвердили подлинность "екатеринбургских останков" царской семьи. Подлинность останков Романовых подтвердили, в том числе, найденные коллекционером за рубежом волосы императрицы Александры Федоровны и бабушки Николая II королевы Дании Луизы Гессен-Кассельской, результаты проведенных экспертиз стали известны в январе.

На этот счет высказался и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По его словам, многие, с кем он встречался, подвергали сомнению результаты экспертиз и предоставляли свои контраргументы. Все это якобы из-за недостаточного ознакомления граждан, с чем уже в скором времени поможет екатеринбургский телеканал "Союз" и серия передач, где эксперт из следственной группы подробнее расскажет общественности об экспертизе и ее результатах. Данное дело, по словам митрополита Евгения, благословил сам Святейший Патриарх

"Уже сформулирован спектр проблемных вопросов от людей, не признающих подлинность "царских останков". В рамках серии передач специалисты расскажут, как они подходили к экспертизе, какие эксперименты проводили и каковы их результаты. Задача – создать открытую общественную дискуссию, сделать прозрачным то, какую колоссальную работу провели и какие ответы получили. Ведь самые ярые противостояния рождаются там, где люди не владеют ситуацией, думают, что их хотят ввести в заблуждение", - рассказал митрополит в интервью "Областной газете".

Он также добавил, что Патриарх благословил ведение обсуждения на глубоком профессиональном уровне, что должно привести к снижению градуса напряженности вокруг истории с останками Романовых.

"Естественно, это не означает, что все сразу же придут к признанию останков. Скорее, многие вопросы будут сняты, а на оставшиеся мы будем искать ответы, так как нет какой-либо даты и срока, к которому все должны принять единое решение. Мы хотим найти правду, и мы будем ее искать столько, сколько времени это потребует", - заключил владыка.