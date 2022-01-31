Родительская палата призвала нового совладельца "ВКонтакте" Кириенко остановить распространение в соцсети запрещенных материалов

Родительская палата (РП) опубликовала открытое обращение в адрес совладельца и нового генерального директора социальной сети "ВКонтакте" Владимира Кириенко по поводу распространения в сети запрещенных материалов, которые представляют большую опасность для детей.

В письме отмечается, что с 13 декабря 2021 года сын замглавы администрации президента РФ стал одним из совладельцев сети. Сеть "ВКонтакте" является крупнейшей платформой для российских детей и подростков, но при этом до сих пор продолжает игнорировать законодательство России в части распространения запрещенных материалов. Так было при прежнем руководстве, и это должно прекратиться, призывает РП.

Перечисляются такие опасные материалы, которые практически свободно распространяются в сети:

• побуждающие к самоповреждениям или суициду;

• пропагандирующие расстройство пищевого поведения;

• пропагандирующие наркотики;

• пропагандирующие снюсы, вейпы и электронные сигареты и предлагающие их доставку (по данным Минздрава, распространенность никотиновой зависимости среди школьников-курильщиков выросла в шесть раз с момента появления на рынке электронных сигарет);

• провоцирующие насилие и жестокость, оправдывающие их применение, воспевающие маньяков, серийных убийц, человеконенавистническую идеологию;

• пропагандирующие половые извращения;

• шок-контент в виде видео и фотографии смертей, казней, суицидов, убийств.

"Верим, что кадровая политика и стратегия развития нового руководства сети будут направлены, в том числе, на установление диалога с представителями широкой родительской общественности, будут приняты необходимые меры по устранению сложившейся ситуации", - говорится в обращении.

Родительская палата просит провести круглый стол, чтобы выработать формат взаимодействия с родительской общественностью для прекращения распространения запрещенных и опасных для детей материалов. К письму приложены 30 страниц примеров шокирующих материалов из соцсети.