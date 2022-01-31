31 Января 2022
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Экономика В России
Цены на молоко (2021) | Фото: Накануне.RU

Производители молочной продукции увеличат цены с февраля

Производители молочной продукции уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля.

Так, компания Danone ("Простоквашино", "Активиа") сообщила продавцам о росте стоимости части ассортимента почти на 10%, пишет "Коммерсантъ".

Причинами поднятия цен производитель называет рост себестоимости производства и необходимость сохранения прибыльности.

Указывается, что цены на биржевые молочные продукты в декабре прошлого года достигли максимальных значений - этот фактор сказался и на российском рынке.

О беспрецедентном росте цен на сырье и упаковку также заявили в Valio (бренд Viola). В компании отметили, что рост цен становится вынужденной мерой, на которую идут почти все игроки рынка.

Минсельхоз при этом не ожидает резкого повышения цен на молочную продукцию, в том числе и из-за того, что государство приняло меры господдержки отрасли.

В декабре жители Свердловской области жаловались на резкий рост цен на молочную продукцию. Производители отмечают, что причиной такого роста стал дефицит кормов из-за засушливого лета, что сказалось на себестоимости. К прочему, в России продолжают внедрять маркировку молочной продукции, что требует от компаний-переработчиков дополнительных вложений, а также замедляет производственный процесс. Однако, как уверяют участники рынка, текущий скачок цен – еще не предел и стоимость по всей линейке "молочки" продолжит расти. Пик ожидается в первом квартале 2022 года.

Теги: молочная продукция, цены



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