"Помощь нескорая, но неизбежная". Жители Екатеринбурга не могут вызвать на дом врачей

Жители Екатеринбурга столкнулись с невозможностью вызвать на дом "скорую помощь". Многочисленные жалобы уже несколько дней появляются в социальных сетях.

По словам горожан, дозвониться в службу "скорой помощи" или в больницу довольно затруднительно. Однако даже если удается это сделать, нет никакой гарантии, что врачи приедут на вызов.

"Мы сегодня так и не дозвонились. Отправились с температурой 38 в поликлинику. Очередь в кабинет более 30 человек", - пишут уральцы в соцсетях.

О том, что в поликлиниках наблюдаются многочисленные очереди, сообщили и читатели Накануне.RU. В редакцию прислали фото из поликлиники №4, где сегодня утром было столпотворение. Также очередь образовалась в кабинет неотложной помощи ГКБ №6, где берут мазки на ковид.

"Сегодня в ГКБ 3 дозвонилась только в 8.46. До этого момента телефоны общего колл-центра и вызова врача на дом просто сбрасывались! Даже гудок не проходил!", "Позвонили в скорую, чтобы приехали, так они нахамили и посоветовали парацетамол и анальгин пить. Врача посоветовали на дом вызвать, но придет через дней пять. Самим везти в больницу тоже не советовали, принимают только со скорой. Еще спросили, привита или нет, сказали, что привита. А зачем вызываете тогда, если привита?! Я в шоке!", - жалуются свердловчане.

Не смог оперативно вызвать медиков и уральский ученый, социолог и писатель Андрей Коряковцев. Как рассказал он у себя в Facebook, на днях у него произошло защемление поясничного нерва.

"Вызвали скорую. Она приехала на следующий день, почти через десять часов. Но приехала же. И помогла. Через десять часов. Предлагаю определение "скорая помощь" отменить как советский рудимент – декоммунизировать – и заменить на "помощь нескорая, но неизбежная". Длинновато, зато верно", - не скрывает горькой иронии Коряковцев.

В министерстве здравоохранения Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать Накануне.RU сложившуюся ситуацию. Напомним, что после ликвидации горздрава в начале 2021 года, екатеринбургское здравоохранение курирует именно областное правительство.