В России более 8% школьников учатся дистанционно – Минпросвещения

На сегодняшний день более 8% российских школьников обучаются дистанционно. На карантине находится 230 школ (из 42 тыс.), сообщили в Минпросвещения РФ.

Несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом (в том числе среди детей) Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удаленку. Регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, об этом накануне заявил глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".