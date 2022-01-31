31 Января 2022
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коллаж, школьники, школа, образование (2020) | Фото: Накануне.RU

В России более 8% школьников учатся дистанционно – Минпросвещения

На сегодняшний день более 8% российских школьников обучаются дистанционно. На карантине находится 230 школ (из 42 тыс.), сообщили в Минпросвещения РФ.

Несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом (в том числе среди детей) Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удаленку. Регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, об этом накануне заявил глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".

Теги: дистант, удаленка, школы, минпросвещения



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