Президент Хорватии: Украину подстрекают к конфронтации с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил на телевидении, что европейские политики-шарлатаны безответственно относятся к Украине и поддерживают ее в конфликте с Россией.

Он подчеркнул, что Украина ничего не получила от ЕС, который обещал очень много. А вместо этого подстрекает к конфронтации с Россией. И то, что Украина коррумпированная страна, написано в докладах ЕС, сказал Миланович.

Напомним, недавно Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и Хорватия не будет в случае конфликта с Россией становиться на сторону Киева. Он осудил визит на Украину премьер-министра Андрея Пленковича, который открыто поддержал Киев и его русофобский курс. Тот принес извинения украинцам за позицию Милановича.

В ответ президент назвал премьера украинским агентом. Он отметил, что отстаивает интересы Хорватии, а не Украины или России. При этом на Украине превозносят тех, кто убивал евреев и поляков.

Также президент Хорватии призвал Киев начать переговоры с Донбассом, если они действительно хотят урегулировать конфликт.