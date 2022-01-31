31 Января 2022
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Общество В России
Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Три региона России, где уже выявили омикрон-штамм, до сих пор официально об этом не заявили

Три региона, в которых оперштаб по борьбе с коронавирусом уже зафиксировал омикрон-штамм, на утро понедельника официально не сообщили о выявлении "омикрона", передает РИА Новости. Еще три региона не заявили об "омикроне" и числятся "чистыми" по данным оперштаба.

В воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 82 из 85 регионах РФ.

На данный момент только шесть регионов не сообщали о выявлении омикрон-штамма. Это Тульская, Ивановская и Курская область в Центральном федеральном округе, а также Чукотка, Еврейская автономная область и Сахалинская область в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом в трех из этих шести регионов "омикрон" уже выявлен, но о нем не информировали местные власти.

Теги: омикрон-штамм, оперштаб, регионы



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