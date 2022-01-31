На Южном Урале за сутки 577 школьников заболели COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки у 3 тыс. 277 человек выявили COVID-19, в том числе у 577 школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

За время пандемии коронавирусом заразились 168 тыс. 577 человек. В настоящий момент болеют 15 тыс. 565 жителей.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло восемь человек.

Напомним, в Челябинской области на фоне роста заболеваемости пока не планируют переводить школьников на дистанционное обучение.