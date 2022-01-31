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Общество В России
конфискат, уничтожение (2019) | Фото:tambov.sm-news.ru

В Госдуме подготовили законопроект о запрете уничтожать продукты питания

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете уничтожения пищевых продуктов, пригодных для употребления.

Речь идет о конфискованных и санкционных товарах, сообщил глава комитета ГД по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Сейчас законопроект направлен в правительство, после предполагается его внесение в Госдуму, пишет Regnum. Если он будет поддержан, то изъятые пищевые продукты, признанные экспертизой пригодными для употребления, направят для использования муниципальных и государственных нужд.

В 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию и подпадающих под продовольственное эмбарго. Вместо сжигания и уничтожения еды россияне предложили раздавать ее малоимущим жителям. КПРФ подготовила проект закона об изъятии и распределении запрещенных продуктов, но поддержки он не нашел.

В Россельхознадзоре предложение не уничтожать санкционные продукты назвали "глупым" и "необоснованным".

Теги: продукты питания, санкционные продукты, уничтожение продуктов



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