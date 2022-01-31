В Югре в 2021 году добыли больше нефти, чем в 2020-ом

В ХМАО выросли показатели добычи нефти, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В 2021 г. работающие в Югре нефтедобывающие предприятия добыли 215,7 млн т нефти, что на 5 млн т (на 2,4%) больше объёма добычи 2020 г. Передовые позиции по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть" (43,5% от общего объёма), "Сургутнефтегаз" (20,3%), "Лукойл" (14,9%). По сравнению с прошлым годом, нефтяные компании увеличили объем эксплуатационного бурения до 17,5 млн м, ввели 4 тыс. 366 новых скважин.

В регионе открыты пять новых месторождений в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах. В пробную и промышленную эксплуатацию ввели восемь месторождений, на которых по итогам года добыли более 152,7 тыс. т нефти.