За пять дней до Олимпиады в Пекине выявлено 20 случаев коронавируса за сутки

За пять дней до начала Олимпийских игр Пекин сообщил о самой высокой за последние 18 месяцев суточной заболеваемости COVID-19. В китайской столице было выявлено 20 случаев коронавируса, что послужило поводом для закрытия некоторых районов города, где жители теперь проходят поголовное тестирование. Так, власти оцепили несколько жилых комплексов в районе Фэнтай, где было зарегистрировано сразу несколько случаев коронавируса. На наличие вируса планируется протестировать около 2 млн человек. Всего в Китае в воскресенье было выявлено 54 новых случая COVID-19.

Также, по данным BBC, внутри "пузыря" Олимпиады выявлено 34 случая заражения, среди которых 13 спортсменов и официальных лиц были "отсеяны" в аэропорту при прохождении въездного тестирования.

Сейчас все люди с положительным тестом помещаются в изолятор и будут допущены до соревнований и жизни в олимпийской деревни только после получения двух отрицательных результатов в течение 24 часов.

Внутри "пузыря" все проходят ежедневное тестирование, также соблюдают масочный режим и другие антиковидные ограничения.