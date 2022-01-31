За пять дней до Олимпиады в Пекине выявлено 20 случаев коронавируса за сутки

31 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Медали пекинской Олимпиады-2022. (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

За пять дней до Олимпиады в Пекине выявлено 20 случаев коронавируса за сутки

За пять дней до начала Олимпийских игр Пекин сообщил о самой высокой за последние 18 месяцев суточной заболеваемости COVID-19. В китайской столице было выявлено 20 случаев коронавируса, что послужило поводом для закрытия некоторых районов города, где жители теперь проходят поголовное тестирование. Так, власти оцепили несколько жилых комплексов в районе Фэнтай, где было зарегистрировано сразу несколько случаев коронавируса. На наличие вируса планируется протестировать около 2 млн человек. Всего в Китае в воскресенье было выявлено 54 новых случая COVID-19.

Также, по данным BBC, внутри "пузыря" Олимпиады выявлено 34 случая заражения, среди которых 13 спортсменов и официальных лиц были "отсеяны" в аэропорту при прохождении въездного тестирования.

Сейчас все люди с положительным тестом помещаются в изолятор и будут допущены до соревнований и жизни в олимпийской деревни только после получения двух отрицательных результатов в течение 24 часов.

Внутри "пузыря" все проходят ежедневное тестирование, также соблюдают масочный режим и другие антиковидные ограничения.

Теги: олимпиада, пекин, заболеваемость



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2857

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети