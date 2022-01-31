31 Января 2022
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура: в столовых екатеринбургских школ ученикам давали просрочку

Прокуратура нашла нарушения при организации питания в нескольких школах Верх-Исетского района Екатеринбурга.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о средних школах №48 и №171, в которых организатором питания является ООО "В аппетит". Проверка показала, что в столовых учебных заведений отсутствует отбор суточной пробы, допускается использование продукции с истекшим сроком годности, не поддерживаются процедуры содержания технологического инвентаря, используемого при производстве.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующих производством. В итоге Роспотребнадзор оштрафовал данных сотрудников на 3 тысячи рублей.

Как добавили в прокуратуре, в данный момент все нарушения в школах устранены.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года одной из школ Екатеринбурга в новогодних подарках обнаружили конфеты с изображением Владимира Путина.

Теги: школы, просрочка, прокуратура, Екатеринбург



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