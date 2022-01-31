В Канаде водители грузовиков заблокировали в обе стороны трассу, соединяющую с США

Водители грузовиков заблокировали движение в обе стороны на трассе, соединяющей западную провинцию Канады Альберта с североамериканским штатом Монтана.

Как сообщает телеканал CBC, на шоссе образовалась многокилометровая пробка.

Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений "Конвой свободы" началась в Оттаве 29 января - около 80 грузовых автомобилей прибыли в столицу Канады. Участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

23 января активисты выехали колонной из провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы, к ним по мере следования присоединялись единомышленники на личных грузовиках, пишет Regnum.

На фоне протестов премьер-министр Канады Джастин Трюдо был перевезен из дома в безопасное место. Местонахождение премьера не раскрывается.

Напомним, для всех пересекающих границу США и Канады предусмотрен двухнедельный карантин. Дальнобойщики изначально освобождались от него, но затем канадское правительство потребовало от них обязательной вакцинации. Одновременно власти США запретили с 22 января этого года въезд для непривитых неграждан. Канадский альянс грузоперевозок и Ассоциация грузоперевозок Атлантических провинций выступили против, но были осуждены премьер-министром. Трюдо назвал дальнобойщиков "маргинальным меньшинством" с "неприемлемыми взглядами", что и вызвало взрыв возмущения.