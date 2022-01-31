31 Января 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
лаборатория для проведения пцр-диагностики госпиталь гувд свердловской области (2007) | Фото: Накануне.RU

УФАС проводит проверку стоимости ПЦР-тестов в Югре

УФАС Югры проводит проверку информации ОНФ региона о завышенных ценах на ПЦР-тесты. Информацию об этом подтвердили Накануне.RU в антимонопольной службе.

По данным антимонопольщиков, проверка стоимости ПЦР тестов ведется по поручению центрального аппарата ведомства.

Просьбу снизить цены на ПЦР озвучил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Народный фронт" сообщает, что Югра вошла в список 24 регионов, где цена теста превышает две тысячи рублей.

"В Югре почти 55% опрошенных сообщили, что им пришлось сдавать тесты платно: либо по причине выезда или въезда в регион, либо таково было условие работодателя, при этом 45% граждан заплатили за тест от полутора тысяч до двух, а 10% - более двух тысяч. Если учесть, что часто тесты сдают всей семьей, например, при выезде за пределы страны, суммы получаются весьма ощутимыми для семейного бюджета", - прокомментировал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Югре Виктор Снисаренко.

Кроме того, проблема региона - в небольшом числе медучреждений, где можно платно сдать ПЦР тест. В административном центре их три: ИНВИТРО, Гемотест и Центр профпатологии. Самая низкая цена в региональном центре - 1787 руб за обычный тест, 2210 - за экспресс. В федеральных медучреждениях стоимость еще выше, при том, что по ОМС они стоят не более 800 рублей. Бесплатно в государственных клиниках региона тест можно сдать только при наличии симптомов заболевания.

Теги: ПЦР-тест, уфас, проверка



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