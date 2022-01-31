В Москве началась проверка законности возведения апартаментов

В Москве проверят законность строительства около 600 зданий, в которых располагаются апартаменты.

"[Уже] отработано порядка 200 объектов, выявлено 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством", - цитирует РБК начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

По словам главы ведомства, проверки начались из-за того, что многие "недобросовестные землепользователи" нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты. "Далее нежилые помещения реализуются, и добросовестные граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации. Поэтому задача контрольного ведомства исключить подобные факты и предупредить нарушения на начальном этапе", — заключил Овчинский.

Застройщикам, которые возвели такие незаконные апартаменты, грозит административная ответственность, а объект может быть признан самостроем.