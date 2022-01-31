Сообщник Черкалина мог заработать состояние по знакомству в ЦБ, - "Коммерсантъ"

31 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Центральный банк (2021) | Фото: Накануне.RU

Сообщник Черкалина мог заработать состояние по знакомству в ЦБ, - "Коммерсантъ"

Бывший сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Андрей Васильев, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве и избежавший уголовной ответственности, мог заработать 1,2 млрд рублей благодаря "сотрудничеству" с бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, из материалов дела следует, что предполагаемый сообщник бывшего полковника-миллиардера Кирилла Черкалина занимал руководящие должности, связанные с контролем банковской деятельности.

При этом во время службы Васильев активно приобретал дорогостоящее имущество, которое не было учтено в декларациях о доходах и расходах, а главным поставщиком для него стал Рубинов. По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, "состояли в неформальных отношениях".

В частности, отец Васильева приобрел у Рубинова земельные участки. При этом адвокаты ответчика настаивали, что тот заплатил за них всего 6,5 миллионов рублей, так как приобрел "оптом".

В конце декабря прошлого года Московский гарнизонный военный суд прекратил за истечением срока давности уголовное дело Васильева.

Кроме того, суд постановил вернуть Васильеву несколько десятков участков земли, около десяти жилых домов и квартир в Москве и Подмосковье, банковские счета с примерно $10 млн, Lexus LX-450 и набор наручных часов брендов Breguet, Tourbillon, Hublot и Rolex.

Одновременно суд взыскал с Васильева 1,5 млн рублей, потраченные на экспертизу, которая установила по его делу ущерб размере 637,8 млн рублей.

Помимо этого, Генпрокуратура добилась конфискации части активов семьи Васильева, оставив при этом все имущество, нажитое после увольнения из ФСБ в 2014 году.

Теги: кирилл черкалин, андрей васильев, цб рф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.12.2021 11:07 Мск Суд прекратил дело подельника экс-офицера ФСБ Черкалина
Ранее 25.08.2021 14:08 Мск Суд незначительно изменил приговор по делу экс-сотрудника ФСБ Черкалина
Ранее 10.08.2021 14:44 Мск На процессе по делу офицеров ФСБ всплыл особняк в Италии с мрамором и золотой мебелью
Ранее 22.07.2021 10:51 Мск Дело бывшего начальника полковника-миллиардера из ФСБ поступило в суд
Ранее 22.04.2021 14:30 Мск Суд приговорил "подполковника-миллиардера" Черкалина к семи годам колонии
Ранее 16.04.2021 14:26 Мск Прокурор запросил для Черкалина 11 лет колонии
Ранее 05.04.2021 14:45 Мск Бизнесмены подали иски к полковнику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд рублей
Ранее 11.03.2021 07:57 Мск СМИ: Полковник ФСБ Черкалин рассчитывает на минимальный срок
Ранее 30.11.2020 07:54 Мск Более 6 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина вернулись в бюджет РФ
Ранее 22.11.2019 10:34 Мск Банкиры из дела Черкалина обжаловали действия следствия в Генпрокуратуре
Ранее 08.11.2019 15:17 Мск Полковник ФСБ Черкалин объяснил хранение у родителей $50 млн "служебной необходимостью"
Ранее 06.11.2019 13:54 Мск В деле полковника-миллиардера Черкалина фигурирует женщина
Ранее 01.11.2019 14:28 Мск Черкалин согласен вернуть в казну более 6 миллиардов рублей
Ранее 01.10.2019 07:49 Мск Полковник ФСБ Черкалин брал взятки прямо возле здания "конторы" на Лубянке
Ранее 18.09.2019 14:50 Мск Полковник-миллиардер из ФСБ начал сотрудничать со следствием
Ранее 21.08.2019 14:39 Мск Генпрокуратура потребовала взыскать 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника ФСБ Черкалина
Ранее 31.07.2019 21:00 Мск СМИ сообщили о схеме "крышевания" банков сотрудниками ФСБ
Ранее 17.07.2019 09:30 Мск Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Ранее 15.07.2019 14:41 Мск Бывший замглавы АСВ мог помогать экс-владельцу "Югры" при банкротстве банка
Ранее 21.06.2019 08:56 Мск Полковнику ФСБ Черкалину продлили арест, чтобы установить происхождение изъятых у него миллиардов
Ранее 24.05.2019 08:51 Мск Полковника ФСБ Черкалина задержали после показаний экс-совладельца "Югры"
Ранее 20.05.2019 15:36 Мск В Кремле оценили арест полковника-миллиардера из ФСБ
Ранее 19.05.2019 09:28 Мск Десятки сумок, пакетов и коробок. Как выглядит бюджет небольшого города, изъятый у полковника ФСБ
Ранее 17.05.2019 13:01 Мск 12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Ранее 26.04.2019 17:52 Мск Суд арестовал трех полковников ФСБ на два месяца по делу о взятках
Ранее 26.04.2019 14:28 Мск СМИ: Задержанный полковник ФСБ брал крупные взятки от банка "Югра"
Ранее 25.04.2019 17:07 Мск Задержан полковник ФСБ по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2846

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети