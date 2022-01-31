Сообщник Черкалина мог заработать состояние по знакомству в ЦБ, - "Коммерсантъ"

Бывший сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Андрей Васильев, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве и избежавший уголовной ответственности, мог заработать 1,2 млрд рублей благодаря "сотрудничеству" с бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, из материалов дела следует, что предполагаемый сообщник бывшего полковника-миллиардера Кирилла Черкалина занимал руководящие должности, связанные с контролем банковской деятельности.

При этом во время службы Васильев активно приобретал дорогостоящее имущество, которое не было учтено в декларациях о доходах и расходах, а главным поставщиком для него стал Рубинов. По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, "состояли в неформальных отношениях".

В частности, отец Васильева приобрел у Рубинова земельные участки. При этом адвокаты ответчика настаивали, что тот заплатил за них всего 6,5 миллионов рублей, так как приобрел "оптом".

В конце декабря прошлого года Московский гарнизонный военный суд прекратил за истечением срока давности уголовное дело Васильева.

Кроме того, суд постановил вернуть Васильеву несколько десятков участков земли, около десяти жилых домов и квартир в Москве и Подмосковье, банковские счета с примерно $10 млн, Lexus LX-450 и набор наручных часов брендов Breguet, Tourbillon, Hublot и Rolex.

Одновременно суд взыскал с Васильева 1,5 млн рублей, потраченные на экспертизу, которая установила по его делу ущерб размере 637,8 млн рублей.

Помимо этого, Генпрокуратура добилась конфискации части активов семьи Васильева, оставив при этом все имущество, нажитое после увольнения из ФСБ в 2014 году.