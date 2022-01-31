31 Января 2022
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Общество Свердловская область
карандаш, рейтинги, столбики, экономика (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появилось 18 новых объектов культурного наследия

За 2021 год Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о 18 объектах культурного наследия.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росреестра по Свердловской области, все вновь поставленные на учет объекты находятся на территории Екатеринбурга. При этом часть из них имеют статус объектов федерального и регионального значения. Среди них – дома и усадьбы, церкви, памятники и другие объекты, представляющие историческую и культурную ценность.

К началу 2022 года реестр недвижимости объектов культурного наследия составил 1 тыс. 149 объектов. Зон охраны ОКН насчитывается 665, из них 38 установлены в отношении объектов федерального значения. Также в реестре 1 тыс. 262 территории объектов культурного наследия, из них 336 – в отношении объектов федерального значения.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о сохранении объектов культурного наследия в городе. По его словам, такие памятники можно переносить в другое место.

Теги: ОКН, Росреестр, Екатеринбург



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