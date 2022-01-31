31 Января 2022
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Политика За рубежом Украина
американский флаг, Верховная рада (2015) | Фото:

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде обвинил США в запугивании украинцев

На Украине лояльные власти политики начинают возмущаться поведением США в части "предсказания" вторжений, которые, якобы, планирует Россия.

"Большинство людей, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" вторжения [России на Украину], уже прошли, поняли, что это просто устрашение людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так делают, но это точно работает не на пользу экономики Украины", - заявил журналистам глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Он добавил, что вопрос такого поведения США и других стран, которые "пытаются сеять панику", постоянно поднимается на дипломатическом уровне, "потому что это не по-дружески".

"Сейчас все, что мы узнаем, мы узнаем еще до того, как приходят разведданные, они уже в The New York Times, Economist или в CNN обнародованы. Мне кажется, это в первую очередь информационная операция, а не военная", - добавил депутат.

Теги: верховная рада, украина, сша, запугивание, вторжение



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