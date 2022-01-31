Новые санкции Британии могут затронуть активы энергетических компаний РФ, - Times

Великобритания может ввести санкции против российских энергетических компаний в случае вторжения на Украину, сообщили источники The Times в британском кабмине.

Рестрикции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страну, отмечает газета. Санкции будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для властей РФ.

Как сообщалось, правительство Великобритании представит новый пакет санкций 31 января. В рамках готовящегося законопроекта не исключается вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована. Такие планы озвучила глава британского МИД Лиз Трасс.

Между тем, колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани пишет, что власти Франции и Германии с беспокойством наблюдают за тем, как Лондон утверждает себя в роли активного союзника Вашингтона.

"В то время как Берлин и Париж предпочитают действовать путем более сдержанной дипломатии в отношении Москвы, Лондон уже полноценно принял курс Соединенных Штатов", - цитирует Шассани Regnum.