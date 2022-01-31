В Челябинске арестован чиновник минстроя, обвиняемый в получении взятки

В Челябинске заключен под стражу начальник управления регионального строительного надзора регионального минстроя, обвиняемый в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в августе чиновник получил от предпринимателя взятку в виде скидки на покупку автомобиля за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии строительным нормам объекта незавершенного строительства в Челябинске.

Обвиняемый пробудет под арестом до 27 марта.