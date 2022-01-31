Шатов забил первый гол за "Урал" после возвращения

Экс-полузащитник сборной России по футболу Олег Шатов, недавно вернувшийся в родной для него "Урал", впервые забил за клуб после возвращения.

В воскресенье на сборах в ОАЭ екатеринбургская команда сыграла товарищеский матч с московским клубом "Родина". Шатов начал встречу в стартовом составе и на 20-й минуте игры забил гол. Он стал первым для Олега за родной клуб с октября 2011 года.

Отметим, что матч в итоге завершился боевой ничьей – 2:2. Еще один гол в составе уральцев в первом тайме провел полузащитник Андрей Егорычев.

Теперь "Уралу" в рамках подготовки к возобновлению сезона предстоит встреча с московским "Спартаком". Команды сыграют 8 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, "Урал" и Олег Шатов пока не смогли договориться о контракте.