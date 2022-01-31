СМИ: российские покупатели "сметают" с прилавков крупную и мелкую бытовую технику

Россияне "сметают" с прилавков крупную и мелкую бытовую технику.

По словам представителей торговых сетей, речь идет о росте продаж электробытовых приборов на десятки и даже сотни процентов. На "AliExpress Россия" спрос в некоторых категориях в первые недели января вырос в четыре-пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как считают участники рынка, из-за обострения эпидемии коронавируса российские покупатели приготовились сидеть дома и стремятся обустроить быт. По этой же причине отменяются многие развлечения, в том числе путешествия. Как считают эксперты, на сэкономленные деньги граждане покупают технику.

Данные вложения своевременные, так как рост курса доллара грозит подорожанием бытовой техники, сообщают "Известия".

Тем временем, сотовые операторы планируют поднять стоимость архивных тарифов в начале года. Так, компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует поднять цены на архивные тарифы на 10%. "Мегафон" повысит цены с февраля, затем это сделает Tele2.

МТС в начале года сообщил абонентам, что стоимость тарифов при сохранении набора услуг вырастет на 60 руб.