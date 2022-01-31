Минтруд РФ: После окончания учебных заведений по специальности не работает более трети выпускников

В России после окончания учебных заведений по специальности не работает более трети выпускников.

Как сообщила первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, молодые люди неконкурентоспособны и проигрывают более опытным соискателям в практических навыках.

По ее словам, только 58% выпускников 2017–2019 годов трудоустроились по специальности по программам подготовки среднего звена и 56% — по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Баталина сослалась на данные Росстата за 2020 год.

Отмечается, что на пять соискателей с начальным опытом или без опыта вовсе приходится только одна вакансия.

Среди выпускников вузов 70% связали свою работу с полученной профессией, 30% ушли в другие сферы деятельности. С выпускниками средних специальных учебных заведений все сложнее: только 58% пошли работать по специальности, пишут "Известия".

Напомним, развитие промышленности упирается в нехватку подготовленных кадров. По данным Минэкономразвития РФ, выпуск обрабатывающей промышленности в ноябре 2021 года вырос на 9,2% относительно допандемийного ноября 2019 года, при этом дефицит кадров составляет 3,6% от всей численности работников. Задел советского времени исчерпан — последние выпускники той эпохи уже стали предпенсионерами.