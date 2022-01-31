Минтруд РФ: После окончания учебных заведений по специальности не работает более трети выпускников

31 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
безработица, работа, газета, вакансии (2015) | Фото: svoboda.org

Минтруд РФ: После окончания учебных заведений по специальности не работает более трети выпускников

В России после окончания учебных заведений по специальности не работает более трети выпускников.

Как сообщила первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, молодые люди неконкурентоспособны и проигрывают более опытным соискателям в практических навыках.

По ее словам, только 58% выпускников 2017–2019 годов трудоустроились по специальности по программам подготовки среднего звена и 56% — по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  Баталина сослалась на данные Росстата за 2020 год.

Отмечается, что на пять соискателей с начальным опытом или без опыта вовсе приходится только одна вакансия.

Среди выпускников вузов 70% связали свою работу с полученной профессией, 30% ушли в другие сферы деятельности. С выпускниками средних специальных учебных заведений все сложнее: только 58% пошли работать по специальности, пишут "Известия".

Напомним, развитие промышленности упирается в нехватку подготовленных кадров. По данным Минэкономразвития РФ, выпуск обрабатывающей промышленности в ноябре 2021 года вырос на 9,2% относительно допандемийного ноября 2019 года, при этом дефицит кадров составляет 3,6% от всей численности работников. Задел советского времени исчерпан — последние выпускники той эпохи уже стали предпенсионерами.

Теги: Минтруд, выпускники, работа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2844

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети