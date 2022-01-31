Больше 40% россиян против проверки QR-кодов в ТЦ

43% россиян негативно относятся к проверке QR-кодов в торговых центрах.

Как говорится в исследовании, треть граждан готова временно отложить, или вовсе отказаться от походов в офлайн-магазины в случае введения таких ограничений. По данным экспертов, в регионах, где вводились QR-коды, падение посещаемости ТЦ достигало 50% по сравнению с доковидным уровнем

Больше всего недовольных в Москве — 46%. Позитивно или нейтрально к проверке QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, относятся по 28% опрошенных россиян.

В целом 74% опрошенных жителей России заявили, что у них уже есть QR-код. Каждый десятый пока что только планирует его получить, 17% участников исследования не имеют электронного кода и не намерены его получать, сообщает Forbes.

Напомним, в Петербурге на два месяца арестован идейный вдохновитель QR-сопротивления Александра Коновалова. По решению октябрьского районного суда Санкт-Петербурга он пробудет под стражей до 27 марта.