31 Января 2022
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Общество В России
(2021) | Фото: Гринвич

Больше 40% россиян против проверки QR-кодов в ТЦ

43% россиян негативно относятся к проверке QR-кодов в торговых центрах.

Как говорится в исследовании, треть граждан готова временно отложить, или вовсе отказаться от походов в офлайн-магазины в случае введения таких ограничений. По данным экспертов, в регионах, где вводились QR-коды, падение посещаемости ТЦ достигало 50% по сравнению с доковидным уровнем

Больше всего недовольных в Москве — 46%. Позитивно или нейтрально к проверке QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, относятся по 28% опрошенных россиян. 

В целом 74% опрошенных  жителей России заявили, что у них уже есть QR-код. Каждый десятый пока что только планирует его получить, 17% участников исследования не имеют электронного кода и не намерены его получать, сообщает Forbes.

Напомним, в Петербурге  на два месяца арестован идейный вдохновитель QR-сопротивления Александра Коновалова. По решению октябрьского районного суда Санкт-Петербурга он пробудет под стражей до 27 марта.

Теги: QR-коды, коронавирус, ТЦ



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