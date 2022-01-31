31 Января 2022
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Политика В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

Общественная палата РФ раскритиковала внесудебную блокировку сайтов

Общественная палата России высказалась за доработку проекта закона о внесудебной блокировке сайтов, занимающихся продажей товаров и услуг, не отвечающим требованиям законодательства страны.

Комиссии консультативно-совещательный органа по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности приняла резолюцию по итогам круглого стола. Соответствующее решение направлено в Госдуму и профильным органам и организациям.

Законопроекты предусматривают внесудебную блокировку сайтов по продаже пищевых продуктов, в том числе биологически активных добавок. Также инициатива направлена против сайтов, реализующих любые товары и услуги, не отвечающие требованиям законов.

Как отмечалось на круглом столе, фактически, согласно положениям законопроектов, электронная торговля товарами, не соответствующими законодательству России, приравнивается по степени общественной опасности к наиболее опасным деяниям, таким как распространение информации о детской порнографии, экстремизме, азартных играх, способах обхода ограничений на дистанционную продажу алкогольной и лекарственной продукции.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2021 году было выявлено 7 тыс. нарушений, связанных с продажей через интернет не отвечающих требованиям товаров при общем количестве заказов на маркетплейсах в 2,6 млрд за год.

Участники дискуссии обратили внимание, что блокировка отдельных страниц сайтов невозможна, поскольку как крупные маркетплейсы, так и небольшие интернет-магазины используют протоколы защиты с зашифрованными данными, а блокировка самих сайтов часто равнозначна прекращению предпринимательской деятельности, что может привести к массовому закрытию компаний, занимающихся интернет-торговлей и "негативно отразиться на благополучии миллионов российских потребителей", сообщает РБК.

Теги: блокировка, сайты



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