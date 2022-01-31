"Шереметьево" назван вторым самым загруженным аэропортом в Европе

Аэропорт "Стамбул" стал самым загруженным аэропортом Европы по итогам 2021 года.

Воздушная гавань обслужила около 37 млн пассажиров.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на ежегодный отчет Международного совета аэропортов (ACI) Европы, пассажиропоток в европейских аэропортах в прошлом году вырос на 37%, тогда как в 2020 году на фоне эпидемии коронавируса этот показатель сократился на 59% по сравнению с 2019 годом.

Как выяснилось, на втором месте расположился международный аэропорт "Шереметьево" в Москве, который за год обслужил 30 млн 943 тыс. пассажиров. Замкнул тройку аэропорт имени Шарля де Голля в Париже - 26 млн 201 тыс. пассажиров. Далее идут аэропорт "Схипхол" в Амстердаме и "Домодедово" в Москве.

Напомним, в конце 2021 года терминал "F" аэропорта Шереметьево в Москве закрылся на реконструкцию. Аэропорт объявил тендер на проведение работ 21 декабря, стоимость которых оценивается в 7,77 млрд руб.