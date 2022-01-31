"Шереметьево" назван вторым самым загруженным аэропортом в Европе

31 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО За рубежом Москва
аэропорт Шереметьево (2019) | Фото: Накануне.RU

"Шереметьево" назван вторым самым загруженным аэропортом в Европе

Аэропорт "Стамбул" стал самым загруженным аэропортом Европы по итогам 2021 года.

Воздушная гавань обслужила около 37 млн пассажиров.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на ежегодный отчет Международного совета аэропортов (ACI) Европы, пассажиропоток в европейских аэропортах в прошлом году вырос на 37%, тогда как в 2020 году на фоне эпидемии коронавируса этот показатель сократился на 59% по сравнению с 2019 годом.

Как выяснилось, на втором месте расположился международный аэропорт "Шереметьево" в Москве, который за год обслужил 30 млн 943 тыс. пассажиров. Замкнул тройку аэропорт имени Шарля де Голля в Париже - 26 млн 201 тыс. пассажиров. Далее идут аэропорт "Схипхол" в Амстердаме и "Домодедово" в Москве.

Напомним, в конце 2021 года терминал "F" аэропорта Шереметьево в Москве закрылся на реконструкцию. Аэропорт объявил тендер на проведение работ 21 декабря, стоимость которых оценивается в 7,77 млрд руб. 

Теги: Шереметьево, аэропорт, авиация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2842

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети