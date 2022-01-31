31 Января 2022
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Общество СЗФО Санкт-Петербург
пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

СКР ведет проверку после гибели девочки в Петербурге

Следственный органы России инициировали проверку сообщений о гибели 2-летней девочки, которая жила с няней в Санкт-Петербурге.

Тело ребенка со следами побоев нашли в одной из квартир в доме на Менделеевском бульваре в Мурино, сообщает "Фонтанка".

По словам матери девочки, гражданки Узбекистана, труп она нашла в квартире у няни, гражданки Киргизии. Она сообщила, что на спине и подбородке ребенка были гематомы. Она увезла тело дочери в свою квартиру и позвонила в полицию.

Полицейские задержали няню, сообщает 78.ru. Обеих женщин опрашивают.

Ранее правоохранительные органы Омской области задержали двух подростков, которые подозреваются в убийстве семьи из трех человек, в том числе — десятилетнего ребенка.

Теги: СКР, дети, Петербург



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