СКР ведет проверку после гибели девочки в Петербурге

Следственный органы России инициировали проверку сообщений о гибели 2-летней девочки, которая жила с няней в Санкт-Петербурге.

Тело ребенка со следами побоев нашли в одной из квартир в доме на Менделеевском бульваре в Мурино, сообщает "Фонтанка".

По словам матери девочки, гражданки Узбекистана, труп она нашла в квартире у няни, гражданки Киргизии. Она сообщила, что на спине и подбородке ребенка были гематомы. Она увезла тело дочери в свою квартиру и позвонила в полицию.

Полицейские задержали няню, сообщает 78.ru. Обеих женщин опрашивают.

Ранее правоохранительные органы Омской области задержали двух подростков, которые подозреваются в убийстве семьи из трех человек, в том числе — десятилетнего ребенка.