31 Января 2022
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официант ресторан счет заказ кафе общепит (2019) | Фото:Pixabay

"Омикрон" снизил трафик в московских кафе и ресторанах

Вторую неделю подряд в заведениях общепита Москвы падает поток гостей.

Как заявил столичный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов, за период с 24 по 30 января трафик упал на 40–50%.

Аналогичную динамику за предыдущую неделю озвучил член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин. При этом абсолютные цифры эксперты не привели, пишут "Ведомости".

Напомним, число заболевших COVID-19 в России может достигнуть уровня 200 тыс. новых случаев в сутки в течение февраля. Все зависит от поведения людей, уровня вакцинации и погоды – заболеваемость снижается при резком морозе и тепле. Так, суточная заболеваемость коронавирусом за 28 января выросла на 15% к предыдущему дню и составила 113 тыс. 122 случая в сутки.

Теги: коронавирус, омикрон, общепит, Москва



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