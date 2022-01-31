Минфин предложил "Лукойлу" льготы для сложных месторождений

Министерство финансов России предложило перевести крупнейшие месторождения трудноизвлекаемой нефти "Лукойла" – Ярегское и Усинское в Коми – на стимулирующий режим налога на дополнительный доход (НДД).

Минфин опубликовал уведомление о разработке этой инициативы на едином портале раскрытия проектов нормативных правовых актов.

Проект закона разрабатывается по поручению главы кабмина Михаила Мишустина. Он должен вступить в силу с 2023 года, пишут "Ведомости".

Напомним, режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли предложили расширить на 27 участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Коми.

Если инициатива будет одобрена, в периметр НДД могут попасть сложные месторождения – с высокой степенью выработанности и со сверхвязкой нефтью. В частности, НДД предлагают распространить на участки третьей и четвертой групп из пяти.