31 Января 2022
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Экономика В России
(2003) | Фото

Минфин предложил "Лукойлу" льготы для сложных месторождений

Министерство финансов России предложило перевести крупнейшие месторождения трудноизвлекаемой нефти "Лукойла" – Ярегское и Усинское в Коми – на стимулирующий режим налога на дополнительный доход (НДД).

Минфин опубликовал уведомление о разработке этой инициативы на едином портале раскрытия проектов нормативных правовых актов.

Проект закона разрабатывается по поручению главы кабмина Михаила Мишустина. Он должен вступить в силу с 2023 года, пишут "Ведомости".

Напомним, режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли предложили расширить на 27 участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Коми.

Если инициатива будет одобрена, в периметр НДД могут попасть сложные месторождения – с высокой степенью выработанности и со сверхвязкой нефтью. В частности, НДД предлагают распространить на участки третьей и четвертой групп из пяти.

Теги: Минфин, Лукойл



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Ранее 11.01.2022 04:00 Мск Минфин: доходы от расширения НДД оцениваются в 84 млрд за пять лет
Ранее 01.11.2021 03:01 Мск Минфин предложил нефтяникам новые льготы
Ранее 31.05.2021 13:15 Мск Губернатор Югры предложила применять НДД на всю нефтяную отрасль с 2022 года


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