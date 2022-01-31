Китайцы хотят построить Владивостокскую кольцевую автодорогу

Инвестиционное подразделение китайской China Railway Construction Corporation (CRCC) подало частную концессионную инициативу (ЧКИ) на финансирование и строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД).

В настоящее время пакет документов находится на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края.

Это первая ЧКИ китайской компании в сфере инфраструктурных проектов в России. Соглашение о сотрудничестве по проекту компания и правительство Приморья заключили на Восточном форуме в 2021 году.

С CRCC за этот проект поборется консорциум Руслана Байсарова и "Газпромбанка", пишут "Ведомости".