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Пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ (2021) | Фото: Накануне.RU

В течение февраля число заболевших COVID-19 может достигнуть 200 тысяч в сутки

Число заболевших COVID-19 в России может достигнуть уровня 200 тыс. новых случаев в сутки в течение февраля.

Об этом сообщили эксперты. Негативный сценарий, который предполагает превышение отметки в 100 тыс. новых заражений в сутки, стал реальностью за 2,5 недели. Так, суточная заболеваемость коронавирусом за 28 января выросла на 15% к предыдущему дню и составила 113 тыс. 122 случая в сутки.

За 29 января показатель увеличился еще на 7% к предыдущему дню до 121 тыс. 228 заболевших в сутки. Количество госпитализаций в стране за 28 января выросло на 3,7% к предыдущему дню до 14 тыс. 570 человек в сутки. За 29 января их число уменьшилось на 32% до 9 тыс. 883 человек в сутки.

Суточный рост числа заболевших может быть двукратным и даже трехкратным, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, все зависит от поведения людей, уровня вакцинации и погоды – заболеваемость снижается при резком морозе и тепле.

Как отмечают эксперты, пятая волна коронавируса сильно отличается от предыдущих. Так, разновидность коронавируса "омикрон" инфицирует привитых, ранее переболевших и всех тех, кто сумел избежать заражения предыдущими штаммами.

Напомним, на 29 января в России штамм "омикрон" распространился уже в 78 регионах. Днем ранее этот штамм фиксировался в 74 регионах. Лидерами списка остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Теги: коронавирус, омикрон



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