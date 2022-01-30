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Происшествия Тюменская область
ружье охота выстрел (2010) | Фото: omskpress.ru

"Он был с фонариком". Невеста расстрелянного участковым тюменца считает, что выстрел не был случайным

Невеста тюменца, в которого стрелял сотрудник полиции, считает, что выстрел не был случайным, передает Baza.

По данным Telegram-канала, полицейский изначально был не один и приехал в лес, где часто делают закладки. Перепутать её парня с животным сотрудник полиции не мог — пострадавший приехал в лес за кладом, был с фонарем и максимально не походил на кабана или лося.

К тому же, как утверждает девушка, никакой дощечки для пристреливания не было. После выстрела пострадавшего доставили к больнице и уехали. В медучреждение его провели уже другие сотрудники полиции, которые просто проходили мимо и заметили раненого.

Напомним, ранее сообщалось, что майор полиции приехал в лес около Тюмени, якобы чтобы пристрелять оружие. Он прикрепил к дереву доску и открыл огонь. Услышав шевеление в кустах, полицейский решил, что это дикое животное и выстрелил в него. Однако оказалось, что попал в лицо человеку.

Полицейский с другом привезли пострадавшего к больнице и оставили снаружи.

Как сообщили в пресс-службе полиции, что сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Тюменской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен участковый уполномоченный одного из территориальных отделов полиции, возможно, причастный к причинению вреда здоровью гражданину по неосторожности. По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка произошедшему.

Возбуждено уголовное дело

Теги: участковый, стрельба



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