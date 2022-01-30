30 Января 2022
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романовы семья император (2008) | Фото: www.vz.ru

Экспертизы подтвердили подлинность "екатеринбургских останков" царской семьи

Экспертизы подтвердили подлинность "екатеринбургских останков" царской семьи, заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", премьера которого прошла на Первом канале.

"На сегодняшний день закончены все исследования, направленные на идентификацию данных людей, останки которых были обнаружены. Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей - Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца. В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева", - сказала Молодцова. Она подчеркнула, что эти выводы "основываются на результатах и совокупности всех проведенных по делу экспертиз", передает ТАСС.

Подлинность "екатеринбургских останков" царской семьи Романовых подтвердили, в том числе, найденные коллекционером за рубежом волосы императрицы Александры Федоровны и бабушки Николая II королевы Дании Луизы Гессен-Кассельской, результаты проведенных экспертиз стали известны лишь в январе, сообщил президент фонда "Поиск" ("Search Foundation Inc") Петр Сарандинаки.

"В Нью-Йорке есть человек, его зовут Николай Башмаков. Он купил на аукционах во Флориде золотой медальон, который принадлежал Александре Федоровне. Там была фотография Александры Федоровны, а за фотографией он обнаружил волосы. А потом он купил рамку из металла с фотографией датской королевы Луизы, бабушки царя по материнской линии, и там в этой рамке он тоже нашел волосы. Тогда он отдал эти волосы в лаборатории ДНК. Результаты такие: волосы в медальоне совпали на 100% с останками Александры Федоровны, найденными на Коптяковской дороге. Волосы, найденные в рамке Николая II, совпали 100% с останками Николая II, найденными на Коптяковской дороге", - рассказал Сарандинаки.

Теги: романовы, екатеринбургские останки, царская семья



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