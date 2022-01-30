30 Января 2022
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Спорт
Рафаэль Надаль (2022) | Фото: Darrian Traynor / Getty Images

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open. Испанец завоевал 21 "Шлем" в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Решающий матч продолжался 5 часов 24 минуты. Медведев вёл 2-0 по сетам, но в итоге уступил – 6:2, 7:6(5), 4:6, 4:6, 5:7.

Для именитого 35-летнего испанца это уже 21-я победа на турнирах "Большого шлема". По этому показателю он обошёл извечных соперников Роджера Федерера и Новака Джоковича, у которых по 20 "Шлемов".

Отметим, что нынешнюю первую ракетку мира Новака Джоковича на соревнования не пустили, выслав из страны. Серб побеждал на последних трёх турнирах Australian Open.

Теги: теннис, Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Australian Open



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