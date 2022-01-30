Самолет-преемник Ан-2 совершил тестовый полет под Екатеринбургом

Самолет ЛМС-901 "Байкал", который предназначен для местных перевозок и должен заменить Ан-2, провел пробный полет под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Самолёт взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В соответствии с полетным заданием летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатом режиме.

В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Самолёт ЛМС-901 "Байкал" способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. Он принесёт новый уровень комфорта на местные воздушные линии, позволит сократить операционные издержки эксплуатантов. При этом, помимо пассажирских перевозок, "Байкал" сможет решать множество задач, включая перевозку грузов, выполнение полётов в интересах санитарной авиации, осуществлять патрулирование и мониторинг. Найдёт применение он и в авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ. Крейсерская скорость самолет — до 300 км/ч. Максимальная дальность самолёта будет достигать 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км).

9-10 февраля "Байкал" ждут уже в Москве - он будет представлен на девятой Национальной выставке и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. Масштабная экспозиция организована Минпромторгом России и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики с привлечением предприятий авиационной промышленности. Посетители NAIS смогут ознакомиться с ходом работ по созданию "Байкала", а также увидеть наработки по инфраструктурным решениям, охватывающим развитие наземной аэродромной сети, мощностей по послепродажному обслуживанию воздушных судов, их агрегатов и систем, по подготовке лётного состава, развитию новых сегментов рынка и сценариев использования, в том числе в составе беспилотной авиационной системы как в качестве опционально пилотируемого, так и полностью роботизированного воздушного судна.