Великобритания может изъять имущество российских олигархов

Имущество российских олигархов, находящееся в Великобритании, может быть конфисковано. Такое предложение в числе прочих антироссийских санкций озвучила глава британского МИД Лиз Трасс.

"В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать, – расширить это, так чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, может попасть под санкциями", - заявила Трасс, добавив, что "российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться".

В рамках готовящегося законопроекта не исключается вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована. Это произойдет в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявила Трасс.

"Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций", - заявила Трасс.

Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы", передает РИА Новости.