Один из руководителей "Газпром инвест" найден мертвым

Тело 60-летнего руководителя транспортной службы "Газпром инвеста" Леонида Шульмана найдено в его доме в Выборгском районе Ленинградской области.

Коммерсант приводит информацию, согласно которой Шульмана нашли в ванной с перерезанными венами. Около тела найдена записка, в которой говорится о невозможности терпеть боль. По некоторым данным, перед смертью Шульман находился на больничном после травмы ноги, носил аппарат Илизарова.

В СКР не подтвердили, но и не опровергли информацию о смерти сотрудника "Газпром инвеста".

Компания является 100% дочерним обществом ПАО "Газпром", это единый технический заказчик по реализации инвестиционных проектов "Газпрома", в том числе по геологоразведочным работам, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов добычи, транспорта, подземного хранения, переработки газа, объектов газификации и гражданского назначения.