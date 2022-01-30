30 Января 2022
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Происшествия СЗФО Ленинградская область
кровь пятна (2016) | Фото: служба спасения СОВА

Один из руководителей "Газпром инвест" найден мертвым

Тело 60-летнего руководителя транспортной службы "Газпром инвеста" Леонида Шульмана найдено в его доме в Выборгском районе Ленинградской области. 

Коммерсант приводит информацию, согласно которой Шульмана нашли в ванной с перерезанными венами. Около тела найдена записка, в которой говорится о невозможности терпеть боль. По некоторым данным, перед смертью Шульман находился на больничном после травмы ноги, носил аппарат Илизарова.

В СКР не подтвердили, но и не опровергли информацию о смерти сотрудника "Газпром инвеста".

Компания является 100% дочерним обществом ПАО "Газпром", это единый технический заказчик по реализации инвестиционных проектов "Газпрома", в том числе по геологоразведочным работам, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов добычи, транспорта, подземного хранения, переработки газа, объектов газификации и гражданского назначения.

 

Теги: газпром инвест, смерть



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