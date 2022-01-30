30 Января 2022
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Украина потребовала отменить поручение Путина о соцвыплатах гражданам РФ, живущим в ДНР и ЛНР

МИД Украины заявил, что поручение президента России Владимира Путина о соцвыплатам жителям ДНР и ЛНР, принявшим гражданство РФ, является очередным нарушением суверенитета Украины.

Вчера Путин дал поручение, в частности, продумать решение вопроса о предоставлении гражданам России, проживающим в ДНР и ЛНР, социальных выплат с помощью портала госуслуг. В Киеве сочли это недопустимым.

"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ... как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное. Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов", - говорится в заявлении.

При этом показательно, что сама Украина не выполняет никаких социальных обязательств по отношению к жителям Донбасса. Они должны зарегистрироваться на Украине как переселенцы, и только после этого им доступны пенсии и прочие выплаты. Фактически это решается через фиктивную прописку на территории, контролируемой Киевом, но сопряжено с большими бюрократическими трудностями. Поэтому количество получателей украинских выплат осталось небольшим. То есть позиция Украины напоминает: сами не платим, и чтобы никто не платил.

По последним данным, российское гражданство в упрощенном порядке получили 365 тысяч жителей ДНР.

Теги: Путин, поручение, Донбасс, ДНР, ЛНР, Украина, соцвыплаты



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