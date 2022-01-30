30 Января 2022
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Политика
Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Гинцбург не считает, что с "омикроном" закончится история коронавируса

Директор Центра им. Гамалеи не считает "омикрон" последним штаммом коронавируса. По словам Александра Гинцбурга, нет уверенности, что на этом пандемия закончится.

"Не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит", - заключил он.

По данным Гинцбурга, которые приводит ТАСС, 75% вакцинированных ["Спутником V"] содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела

Теги: омикрон, коронавирус, гинцбург



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