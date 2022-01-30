За сутки коронавирус подтвердился у 121 тысячи россиян. Кроме столичных регионов в лидерах Урал

В России выявлено 121 228 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб противодействия распространению заболеваемости.

Лидерами помимо столиц стали регионы Урала. Так, в Москве за сутки заболели 24 тыс. 30 человек, в Петербурге 17 тыс. 833, в Подмосковье - 11 тыс. 434. Далее с незначительными отличиями идут Ханты-Мансийский АО - 2 954, Пермский край - 2 898 и Свердловская область - 2 712.

Наименьшая заболеваемость за сутки зафиксирована в республике Алтай - 144, Магаданской области - 86, Ненецком автономном округе - 82, Еврейской АО- 20 и Чукотском АО - 14.

Количество госпитализаций составило 9 тыс. 883 человека, на 32,2% меньше по сравнению с 29 января. Зафиксировано 617 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 944 человека