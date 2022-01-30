Бизнес ждет от Смольного более взвешенных решений по ковидным ограничениям

Петербургские бизнесмены потеряли надежду на скорую отмену QR-кодов на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом из-за нового штамма «омикрон» и новый антирекорд в десять тысяч заболевших, пишет «Деловой Петербург».

Но представители сообщества все еще ждут от Смольного большей последовательности и решениях, направленных на защиту здоровья граждан. В частности, бизнес интересует, почему дети и подростки с 28 января могут посещать школы и ездить в общественном транспорте, но лишены культурного досуга.

«К нам отношение такое, как будто самые страшные вирусы почему-то поселились именно в заведениях культуры, с точки зрения правительства Петербурга», - сказала «ДП» директор по маркетингу сети кинотеатров «Мираж Синема» Ирина Корнева.

Она посоветовала обратиться к опыту Москвы, где власти решили не закрывать для несовершеннолетних досуговые заведения, и не вводить QR-коды в кинотеатрах, а также рассказала про Нижний Новгород, где кинотеатрам предложили выбор – коды на вход или рассадка с учетом рекомендуемой социальной дистанции.

Эксперты называют нездоровым стремление закрыть целые отрасли, используя выборочный режим ограничений, а зачастую подвергая бизнес одновременно нескольким. По мнению декана Школы экономики и менеджмента ВШЭ Елены Шакиной, бизнесмены чувствуют, что их исключили из процесса принятия решений, и вынуждены жить в режиме ожидания, что еще сделает правительство.

«Приходится постоянно находиться в напряжении и ждать, что произойдёт, и надеяться, что они смогут среагировать по факту», — пояснила Шакина.

Несмотря на то, что адаптироваться к «новой нормальности» большая часть бизнесменов за два года сумела и массовых банкротств не ждет, все новые ограничения воспринимаются болезненно. Особенно те, что выглядят нелогичными и неразумными, по мнению сообщества. Люди понимают необходимость противостоять пандемии, но хотят адекватности и взвешенности, чего в Петербурге не наблюдают.

«А пока получается, тут мы боремся с ковидом, а тут мы не боремся с ковидом. Тут ковид страшный, а тут — белый и пушистый. Это выглядит как-то так», — резюмируют собеседники издания.

Специалисты не раз критиковали Смольный за непоследовательность и отказ вести настоящий диалог с представителями наиболее уязвимых в условиях ограничений сфер бизнеса. В частности, рестораторы до сих пор недоумевают, в чем заключается польза «комендантского часа», ограничивающего время работы до 23-00, если в заведение и без того могут попасть только люди с QR-кодом, следовательно – вакцинированные или недавно переболевшие. Избыточная двойная мера контроля, по мнению бизнесменов, только злит посетителей и заставляет хозяев терять деньги, никак не способствуя снижению уровня заболеваемости.

Недоверие к решениям Смольного подстегивают и манипуляции со статистикой вакцинации: Комитет по здравоохранению гордо отчитался о почти 90% привитых взрослых петербуржцах, «забыв», что многим пора ревакцинироваться. Врач-эпидемиолог Руслан Кутешко также заметил, что чиновники «считают» привитых, исходя из номинальной численности населения в пять миллионов, тогда как по факту в городе проживает не менее семи.